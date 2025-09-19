Währungen / LION
LION
7.16 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LION hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.09 bis zu einem Hoch von 7.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.09 7.27
Jahresspanne
5.54 9.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.16
- Eröffnung
- 7.19
- Bid
- 7.16
- Ask
- 7.46
- Tief
- 7.09
- Hoch
- 7.27
- Volumen
- 2.583 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 12.76%
- 6-Monatsänderung
- -6.65%
- Jahresänderung
- 1.27%
