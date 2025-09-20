Valute / LION
LION
6.87 USD 0.29 (4.05%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LION ha avuto una variazione del -4.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.87 e ad un massimo di 7.16.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.87 7.16
Intervallo Annuale
5.54 9.14
- Chiusura Precedente
- 7.16
- Apertura
- 7.10
- Bid
- 6.87
- Ask
- 7.17
- Minimo
- 6.87
- Massimo
- 7.16
- Volume
- 4.206 K
- Variazione giornaliera
- -4.05%
- Variazione Mensile
- 8.19%
- Variazione Semestrale
- -10.43%
- Variazione Annuale
- -2.83%
20 settembre, sabato