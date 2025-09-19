KurseKategorien
Währungen / LIMN
Zurück zum Aktien

LIMN

1.25 USD 0.04 (3.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LIMN hat sich für heute um -3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.25 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.25 1.30
Jahresspanne
1.24 33.66
Vorheriger Schlusskurs
1.29
Eröffnung
1.28
Bid
1.25
Ask
1.55
Tief
1.25
Hoch
1.30
Volumen
442
Tagesänderung
-3.10%
Monatsänderung
-57.63%
6-Monatsänderung
-86.76%
Jahresänderung
-86.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K