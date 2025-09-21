Valute / LIMN
LIMN
1.26 USD 0.03 (2.33%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIMN ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.30.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.23 1.30
Intervallo Annuale
1.23 33.66
- Chiusura Precedente
- 1.29
- Apertura
- 1.28
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Minimo
- 1.23
- Massimo
- 1.30
- Volume
- 605
- Variazione giornaliera
- -2.33%
- Variazione Mensile
- -57.29%
- Variazione Semestrale
- -86.65%
- Variazione Annuale
- -86.65%
21 settembre, domenica