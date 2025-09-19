Währungen / LIEN
LIEN
11.35 USD 0.23 (2.07%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIEN hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.09 bis zu einem Hoch von 11.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.09 11.44
Jahresspanne
9.70 13.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.12
- Eröffnung
- 11.13
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Tief
- 11.09
- Hoch
- 11.44
- Volumen
- 169
- Tagesänderung
- 2.07%
- Monatsänderung
- 3.09%
- 6-Monatsänderung
- 0.89%
- Jahresänderung
- 1.34%
