LIEN

11.35 USD 0.23 (2.07%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LIEN hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.09 bis zu einem Hoch von 11.44 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.09 11.44
Jahresspanne
9.70 13.38
Vorheriger Schlusskurs
11.12
Eröffnung
11.13
Bid
11.35
Ask
11.65
Tief
11.09
Hoch
11.44
Volumen
169
Tagesänderung
2.07%
Monatsänderung
3.09%
6-Monatsänderung
0.89%
Jahresänderung
1.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K