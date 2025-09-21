Valute / LIEN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LIEN
10.82 USD 0.30 (2.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIEN ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.82 e ad un massimo di 11.44.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.82 11.44
Intervallo Annuale
9.70 13.38
- Chiusura Precedente
- 11.12
- Apertura
- 11.13
- Bid
- 10.82
- Ask
- 11.12
- Minimo
- 10.82
- Massimo
- 11.44
- Volume
- 791
- Variazione giornaliera
- -2.70%
- Variazione Mensile
- -1.73%
- Variazione Semestrale
- -3.82%
- Variazione Annuale
- -3.39%
21 settembre, domenica