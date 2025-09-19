Währungen / LHAI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LHAI
9.06 USD 0.17 (1.91%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LHAI hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.72 bis zu einem Hoch von 9.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.72 9.27
Jahresspanne
4.20 22.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.89
- Eröffnung
- 8.90
- Bid
- 9.06
- Ask
- 9.36
- Tief
- 8.72
- Hoch
- 9.27
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- 1.34%
- 6-Monatsänderung
- 50.75%
- Jahresänderung
- 50.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K