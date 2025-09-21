Valute / LHAI
LHAI
9.38 USD 0.49 (5.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LHAI ha avuto una variazione del 5.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.72 e ad un massimo di 9.41.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.72 9.41
Intervallo Annuale
4.20 22.33
- Chiusura Precedente
- 8.89
- Apertura
- 8.90
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Minimo
- 8.72
- Massimo
- 9.41
- Volume
- 862
- Variazione giornaliera
- 5.51%
- Variazione Mensile
- 4.92%
- Variazione Semestrale
- 56.07%
- Variazione Annuale
- 56.07%
21 settembre, domenica