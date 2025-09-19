Währungen / LGPS
LGPS
1.08 USD 0.01 (0.92%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LGPS hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.03 bis zu einem Hoch von 1.10 gehandelt.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.03 1.10
Jahresspanne
0.76 7.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.09
- Eröffnung
- 1.05
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Tief
- 1.03
- Hoch
- 1.10
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- -4.42%
- 6-Monatsänderung
- -64.12%
- Jahresänderung
- -77.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K