LGPS

1.07 USD 0.02 (1.83%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LGPS ha avuto una variazione del -1.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.03 e ad un massimo di 1.10.

Intervallo Giornaliero
1.03 1.10
Intervallo Annuale
0.76 7.20
Chiusura Precedente
1.09
Apertura
1.05
Bid
1.07
Ask
1.37
Minimo
1.03
Massimo
1.10
Volume
24
Variazione giornaliera
-1.83%
Variazione Mensile
-5.31%
Variazione Semestrale
-64.45%
Variazione Annuale
-77.57%
21 settembre, domenica