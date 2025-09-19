Währungen / LGL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LGL: LGL Group Inc (The)
7.00 USD 0.50 (7.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LGL hat sich für heute um 7.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.92 bis zu einem Hoch von 7.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die LGL Group Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.92 7.23
Jahresspanne
5.50 9.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.50
- Eröffnung
- 7.10
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Tief
- 6.92
- Hoch
- 7.23
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- 7.69%
- Monatsänderung
- 7.69%
- 6-Monatsänderung
- 10.58%
- Jahresänderung
- 19.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K