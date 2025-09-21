Valute / LGL
LGL: LGL Group Inc (The)
7.00 USD 0.50 (7.69%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LGL ha avuto una variazione del 7.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.92 e ad un massimo di 7.23.
Segui le dinamiche di LGL Group Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.92 7.23
Intervallo Annuale
5.50 9.74
- Chiusura Precedente
- 6.50
- Apertura
- 7.10
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Minimo
- 6.92
- Massimo
- 7.23
- Volume
- 86
- Variazione giornaliera
- 7.69%
- Variazione Mensile
- 7.69%
- Variazione Semestrale
- 10.58%
- Variazione Annuale
- 19.45%
21 settembre, domenica