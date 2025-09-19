KurseKategorien
Währungen / KBSX
KBSX

1.50 USD 0.08 (5.06%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KBSX hat sich für heute um -5.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.67 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.50 1.67
Jahresspanne
1.26 15.37
Vorheriger Schlusskurs
1.58
Eröffnung
1.58
Bid
1.50
Ask
1.80
Tief
1.50
Hoch
1.67
Volumen
68
Tagesänderung
-5.06%
Monatsänderung
-10.71%
6-Monatsänderung
-25.37%
Jahresänderung
-86.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K