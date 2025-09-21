QuotazioniSezioni
Valute / KBSX
Tornare a Azioni

KBSX

1.49 USD 0.09 (5.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KBSX ha avuto una variazione del -5.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.48 e ad un massimo di 1.67.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.48 1.67
Intervallo Annuale
1.26 15.37
Chiusura Precedente
1.58
Apertura
1.58
Bid
1.49
Ask
1.79
Minimo
1.48
Massimo
1.67
Volume
148
Variazione giornaliera
-5.70%
Variazione Mensile
-11.31%
Variazione Semestrale
-25.87%
Variazione Annuale
-86.76%
21 settembre, domenica