KBSX
1.49 USD 0.09 (5.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KBSX ha avuto una variazione del -5.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.48 e ad un massimo di 1.67.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.48 1.67
Intervallo Annuale
1.26 15.37
- Chiusura Precedente
- 1.58
- Apertura
- 1.58
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Minimo
- 1.48
- Massimo
- 1.67
- Volume
- 148
- Variazione giornaliera
- -5.70%
- Variazione Mensile
- -11.31%
- Variazione Semestrale
- -25.87%
- Variazione Annuale
- -86.76%
21 settembre, domenica