KBDC

14.33 USD 0.02 (0.14%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KBDC hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.25 bis zu einem Hoch von 14.49 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
14.25 14.49
Jahresspanne
13.93 17.99
Vorheriger Schlusskurs
14.31
Eröffnung
14.29
Bid
14.33
Ask
14.63
Tief
14.25
Hoch
14.49
Volumen
511
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
-5.54%
6-Monatsänderung
-11.38%
Jahresänderung
-11.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K