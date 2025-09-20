Valute / KBDC
KBDC
14.24 USD 0.09 (0.63%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KBDC ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.17 e ad un massimo di 14.53.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.17 14.53
Intervallo Annuale
13.93 17.99
- Chiusura Precedente
- 14.33
- Apertura
- 14.53
- Bid
- 14.24
- Ask
- 14.54
- Minimo
- 14.17
- Massimo
- 14.53
- Volume
- 465
- Variazione giornaliera
- -0.63%
- Variazione Mensile
- -6.13%
- Variazione Semestrale
- -11.94%
- Variazione Annuale
- -11.88%
20 settembre, sabato