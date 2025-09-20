QuotazioniSezioni
KBDC

14.24 USD 0.09 (0.63%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KBDC ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.17 e ad un massimo di 14.53.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.17 14.53
Intervallo Annuale
13.93 17.99
Chiusura Precedente
14.33
Apertura
14.53
Bid
14.24
Ask
14.54
Minimo
14.17
Massimo
14.53
Volume
465
Variazione giornaliera
-0.63%
Variazione Mensile
-6.13%
Variazione Semestrale
-11.94%
Variazione Annuale
-11.88%
20 settembre, sabato