KAVL: Kaival Brands Innovations Group Inc
0.49 USD 0.03 (5.77%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KAVL hat sich für heute um -5.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.47 bis zu einem Hoch von 0.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kaival Brands Innovations Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.47 0.52
Jahresspanne
0.45 1.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.52
- Eröffnung
- 0.52
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Tief
- 0.47
- Hoch
- 0.52
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- -5.77%
- Monatsänderung
- -49.48%
- 6-Monatsänderung
- -10.91%
- Jahresänderung
- -56.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K