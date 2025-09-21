Valute / KAVL
KAVL: Kaival Brands Innovations Group Inc
0.49 USD 0.03 (5.77%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KAVL ha avuto una variazione del -5.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.47 e ad un massimo di 0.52.
Segui le dinamiche di Kaival Brands Innovations Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.47 0.52
Intervallo Annuale
0.45 1.55
- Chiusura Precedente
- 0.52
- Apertura
- 0.52
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Minimo
- 0.47
- Massimo
- 0.52
- Volume
- 175
- Variazione giornaliera
- -5.77%
- Variazione Mensile
- -49.48%
- Variazione Semestrale
- -10.91%
- Variazione Annuale
- -56.25%
21 settembre, domenica