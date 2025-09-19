Währungen / JOYY
JOYY
63.47 USD 0.79 (1.26%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JOYY hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.33 bis zu einem Hoch von 63.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
62.33 63.73
Jahresspanne
23.30 64.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.68
- Eröffnung
- 62.51
- Bid
- 63.47
- Ask
- 63.77
- Tief
- 62.33
- Hoch
- 63.73
- Volumen
- 909
- Tagesänderung
- 1.26%
- Monatsänderung
- 16.59%
- 6-Monatsänderung
- 50.58%
- Jahresänderung
- 111.36%
