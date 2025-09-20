Valute / JOYY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
JOYY
62.63 USD 0.84 (1.32%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JOYY ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.06 e ad un massimo di 63.68.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
62.06 63.68
Intervallo Annuale
23.30 64.76
- Chiusura Precedente
- 63.47
- Apertura
- 63.47
- Bid
- 62.63
- Ask
- 62.93
- Minimo
- 62.06
- Massimo
- 63.68
- Volume
- 1.710 K
- Variazione giornaliera
- -1.32%
- Variazione Mensile
- 15.04%
- Variazione Semestrale
- 48.59%
- Variazione Annuale
- 108.56%
20 settembre, sabato