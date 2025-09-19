KurseKategorien
Währungen / JCAP
Zurück zum Aktien

JCAP

18.38 USD 0.06 (0.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JCAP hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.38 bis zu einem Hoch von 18.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
18.38 18.54
Jahresspanne
15.98 20.29
Vorheriger Schlusskurs
18.44
Eröffnung
18.54
Bid
18.38
Ask
18.68
Tief
18.38
Hoch
18.54
Volumen
10
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
-1.82%
6-Monatsänderung
-3.26%
Jahresänderung
-3.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K