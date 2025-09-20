Valute / JCAP
JCAP
17.94 USD 0.50 (2.71%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JCAP ha avuto una variazione del -2.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.88 e ad un massimo di 18.54.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.88 18.54
Intervallo Annuale
15.98 20.29
- Chiusura Precedente
- 18.44
- Apertura
- 18.54
- Bid
- 17.94
- Ask
- 18.24
- Minimo
- 17.88
- Massimo
- 18.54
- Volume
- 819
- Variazione giornaliera
- -2.71%
- Variazione Mensile
- -4.17%
- Variazione Semestrale
- -5.58%
- Variazione Annuale
- -5.58%
20 settembre, sabato