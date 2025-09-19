KurseKategorien
135.78 USD 0.70 (0.52%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JBTM hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.27 bis zu einem Hoch von 137.60 gehandelt.

Tagesspanne
134.27 137.60
Jahresspanne
90.08 148.77
Vorheriger Schlusskurs
135.08
Eröffnung
134.27
Bid
135.78
Ask
136.08
Tief
134.27
Hoch
137.60
Volumen
1.010 K
Tagesänderung
0.52%
Monatsänderung
-3.11%
6-Monatsänderung
11.33%
Jahresänderung
7.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K