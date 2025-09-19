Währungen / INVX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INVX
17.22 USD 0.29 (1.71%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INVX hat sich für heute um 1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.84 bis zu einem Hoch von 17.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.84 17.44
Jahresspanne
12.53 19.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.93
- Eröffnung
- 16.95
- Bid
- 17.22
- Ask
- 17.52
- Tief
- 16.84
- Hoch
- 17.44
- Volumen
- 476
- Tagesänderung
- 1.71%
- Monatsänderung
- 0.76%
- 6-Monatsänderung
- -3.69%
- Jahresänderung
- 19.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K