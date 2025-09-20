Valute / INVX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INVX
17.35 USD 0.13 (0.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INVX ha avuto una variazione del 0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.89 e ad un massimo di 17.35.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.89 17.35
Intervallo Annuale
12.53 19.41
- Chiusura Precedente
- 17.22
- Apertura
- 17.01
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- Minimo
- 16.89
- Massimo
- 17.35
- Volume
- 262
- Variazione giornaliera
- 0.75%
- Variazione Mensile
- 1.52%
- Variazione Semestrale
- -2.96%
- Variazione Annuale
- 19.99%
20 settembre, sabato