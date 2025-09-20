QuotazioniSezioni
Valute / INVX
Tornare a Azioni

INVX

17.35 USD 0.13 (0.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INVX ha avuto una variazione del 0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.89 e ad un massimo di 17.35.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
16.89 17.35
Intervallo Annuale
12.53 19.41
Chiusura Precedente
17.22
Apertura
17.01
Bid
17.35
Ask
17.65
Minimo
16.89
Massimo
17.35
Volume
262
Variazione giornaliera
0.75%
Variazione Mensile
1.52%
Variazione Semestrale
-2.96%
Variazione Annuale
19.99%
20 settembre, sabato