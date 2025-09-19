Währungen / INTJ
INTJ: INTELLIGENT GROUP LTD
0.53 USD 0.04 (7.02%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INTJ hat sich für heute um -7.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.52 bis zu einem Hoch von 0.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die INTELLIGENT GROUP LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.52 0.57
Jahresspanne
0.45 1.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.57
- Eröffnung
- 0.57
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Tief
- 0.52
- Hoch
- 0.57
- Volumen
- 110
- Tagesänderung
- -7.02%
- Monatsänderung
- -8.62%
- 6-Monatsänderung
- -11.67%
- Jahresänderung
- -44.21%
