INTJ: INTELLIGENT GROUP LTD

0.55 USD 0.02 (3.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INTJ ha avuto una variazione del -3.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.52 e ad un massimo di 0.57.

Segui le dinamiche di INTELLIGENT GROUP LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.52 0.57
Intervallo Annuale
0.45 1.70
Chiusura Precedente
0.57
Apertura
0.57
Bid
0.55
Ask
0.85
Minimo
0.52
Massimo
0.57
Volume
119
Variazione giornaliera
-3.51%
Variazione Mensile
-5.17%
Variazione Semestrale
-8.33%
Variazione Annuale
-42.11%
21 settembre, domenica