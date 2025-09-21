Valute / INTJ
INTJ: INTELLIGENT GROUP LTD
0.55 USD 0.02 (3.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INTJ ha avuto una variazione del -3.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.52 e ad un massimo di 0.57.
Segui le dinamiche di INTELLIGENT GROUP LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.52 0.57
Intervallo Annuale
0.45 1.70
- Chiusura Precedente
- 0.57
- Apertura
- 0.57
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- Minimo
- 0.52
- Massimo
- 0.57
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- -3.51%
- Variazione Mensile
- -5.17%
- Variazione Semestrale
- -8.33%
- Variazione Annuale
- -42.11%
21 settembre, domenica