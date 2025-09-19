KurseKategorien
Währungen / INLF
INLF

0.81 USD 0.03 (3.57%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INLF hat sich für heute um -3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.81 bis zu einem Hoch von 0.84 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.81 0.84
Jahresspanne
0.77 21.00
Vorheriger Schlusskurs
0.84
Eröffnung
0.83
Bid
0.81
Ask
1.11
Tief
0.81
Hoch
0.84
Volumen
148
Tagesänderung
-3.57%
Monatsänderung
-31.36%
6-Monatsänderung
-45.64%
Jahresänderung
-78.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K