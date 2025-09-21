QuotazioniSezioni
INLF

0.81 USD 0.03 (3.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INLF ha avuto una variazione del -3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.81 e ad un massimo di 0.84.

Intervallo Giornaliero
0.81 0.84
Intervallo Annuale
0.77 21.00
Chiusura Precedente
0.84
Apertura
0.83
Bid
0.81
Ask
1.11
Minimo
0.81
Massimo
0.84
Volume
178
Variazione giornaliera
-3.57%
Variazione Mensile
-31.36%
Variazione Semestrale
-45.64%
Variazione Annuale
-78.11%
21 settembre, domenica