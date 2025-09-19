Währungen / INCR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INCR: Intercure Ltd
1.48 USD 0.01 (0.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INCR hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intercure Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.45 1.55
Jahresspanne
1.17 1.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.49
- Eröffnung
- 1.55
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Tief
- 1.45
- Hoch
- 1.55
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- -6.33%
- 6-Monatsänderung
- 6.47%
- Jahresänderung
- -23.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K