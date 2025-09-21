Valute / INCR
INCR: Intercure Ltd
1.46 USD 0.03 (2.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INCR ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.55.
Segui le dinamiche di Intercure Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.45 1.55
Intervallo Annuale
1.17 1.93
- Chiusura Precedente
- 1.49
- Apertura
- 1.55
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Minimo
- 1.45
- Massimo
- 1.55
- Volume
- 126
- Variazione giornaliera
- -2.01%
- Variazione Mensile
- -7.59%
- Variazione Semestrale
- 5.04%
- Variazione Annuale
- -24.35%
21 settembre, domenica