IFBD: Infobird Co Ltd
1.14 USD 0.04 (3.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IFBD hat sich für heute um 3.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.02 bis zu einem Hoch von 1.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Infobird Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.02 1.16
Jahresspanne
0.89 3.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.10
- Eröffnung
- 1.02
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Tief
- 1.02
- Hoch
- 1.16
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 3.64%
- Monatsänderung
- 10.68%
- 6-Monatsänderung
- -24.00%
- Jahresänderung
- -47.95%
