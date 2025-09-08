QuotazioniSezioni
Valute / IFBD
Tornare a Azioni

IFBD: Infobird Co Ltd

1.13 USD 0.03 (2.73%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IFBD ha avuto una variazione del 2.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.02 e ad un massimo di 1.16.

Segui le dinamiche di Infobird Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IFBD News

Intervallo Giornaliero
1.02 1.16
Intervallo Annuale
0.89 3.33
Chiusura Precedente
1.10
Apertura
1.02
Bid
1.13
Ask
1.43
Minimo
1.02
Massimo
1.16
Volume
59
Variazione giornaliera
2.73%
Variazione Mensile
9.71%
Variazione Semestrale
-24.67%
Variazione Annuale
-48.40%
21 settembre, domenica