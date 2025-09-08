Valute / IFBD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IFBD: Infobird Co Ltd
1.13 USD 0.03 (2.73%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IFBD ha avuto una variazione del 2.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.02 e ad un massimo di 1.16.
Segui le dinamiche di Infobird Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.02 1.16
Intervallo Annuale
0.89 3.33
- Chiusura Precedente
- 1.10
- Apertura
- 1.02
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Minimo
- 1.02
- Massimo
- 1.16
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 2.73%
- Variazione Mensile
- 9.71%
- Variazione Semestrale
- -24.67%
- Variazione Annuale
- -48.40%
21 settembre, domenica