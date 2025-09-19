KurseKategorien
10.69 USD 0.11 (1.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IBAC hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.60 bis zu einem Hoch von 10.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.60 10.72
Jahresspanne
10.01 10.72
Vorheriger Schlusskurs
10.58
Eröffnung
10.61
Bid
10.69
Ask
10.99
Tief
10.60
Hoch
10.72
Volumen
10
Tagesänderung
1.04%
Monatsänderung
1.42%
6-Monatsänderung
3.79%
Jahresänderung
6.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K