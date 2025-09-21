Valute / IBAC
IBAC
10.56 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IBAC ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.56 e ad un massimo di 10.72.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.56 10.72
Intervallo Annuale
10.01 10.72
- Chiusura Precedente
- 10.58
- Apertura
- 10.61
- Bid
- 10.56
- Ask
- 10.86
- Minimo
- 10.56
- Massimo
- 10.72
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 2.52%
- Variazione Annuale
- 5.18%
21 settembre, domenica