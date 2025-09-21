QuotazioniSezioni
Valute / IBAC
IBAC

10.56 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IBAC ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.56 e ad un massimo di 10.72.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.56 10.72
Intervallo Annuale
10.01 10.72
Chiusura Precedente
10.58
Apertura
10.61
Bid
10.56
Ask
10.86
Minimo
10.56
Massimo
10.72
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
2.52%
Variazione Annuale
5.18%
21 settembre, domenica