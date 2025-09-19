Währungen / HUHU
HUHU
8.86 USD 0.04 (0.45%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUHU hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.76 bis zu einem Hoch von 9.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.76 9.10
Jahresspanne
2.95 9.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.90
- Eröffnung
- 8.76
- Bid
- 8.86
- Ask
- 9.16
- Tief
- 8.76
- Hoch
- 9.10
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 47.67%
- 6-Monatsänderung
- 118.77%
- Jahresänderung
- 123.17%
