Valute / HUHU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HUHU
8.15 USD 0.75 (8.43%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUHU ha avuto una variazione del -8.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.57 e ad un massimo di 9.10.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.57 9.10
Intervallo Annuale
2.95 9.89
- Chiusura Precedente
- 8.90
- Apertura
- 8.76
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- Minimo
- 7.57
- Massimo
- 9.10
- Volume
- 188
- Variazione giornaliera
- -8.43%
- Variazione Mensile
- 35.83%
- Variazione Semestrale
- 101.23%
- Variazione Annuale
- 105.29%
21 settembre, domenica