HUDI: Huadi International Group Co Ltd
1.56 USD 0.04 (2.63%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUDI hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.54 bis zu einem Hoch von 1.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Huadi International Group Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.54 1.65
Jahresspanne
1.08 5.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.52
- Eröffnung
- 1.54
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Tief
- 1.54
- Hoch
- 1.65
- Volumen
- 108
- Tagesänderung
- 2.63%
- Monatsänderung
- 32.20%
- 6-Monatsänderung
- -4.88%
- Jahresänderung
- -41.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K