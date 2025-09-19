KurseKategorien
Währungen / HUDI
Zurück zum Aktien

HUDI: Huadi International Group Co Ltd

1.56 USD 0.04 (2.63%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HUDI hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.54 bis zu einem Hoch von 1.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Huadi International Group Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.54 1.65
Jahresspanne
1.08 5.46
Vorheriger Schlusskurs
1.52
Eröffnung
1.54
Bid
1.56
Ask
1.86
Tief
1.54
Hoch
1.65
Volumen
108
Tagesänderung
2.63%
Monatsänderung
32.20%
6-Monatsänderung
-4.88%
Jahresänderung
-41.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K