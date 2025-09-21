QuotazioniSezioni
Valute / HUDI
Tornare a Azioni

HUDI: Huadi International Group Co Ltd

1.65 USD 0.13 (8.55%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HUDI ha avuto una variazione del 8.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.54 e ad un massimo di 1.65.

Segui le dinamiche di Huadi International Group Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.54 1.65
Intervallo Annuale
1.08 5.46
Chiusura Precedente
1.52
Apertura
1.54
Bid
1.65
Ask
1.95
Minimo
1.54
Massimo
1.65
Volume
145
Variazione giornaliera
8.55%
Variazione Mensile
39.83%
Variazione Semestrale
0.61%
Variazione Annuale
-37.97%
21 settembre, domenica