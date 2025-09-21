Valute / HUDI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HUDI: Huadi International Group Co Ltd
1.65 USD 0.13 (8.55%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUDI ha avuto una variazione del 8.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.54 e ad un massimo di 1.65.
Segui le dinamiche di Huadi International Group Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.54 1.65
Intervallo Annuale
1.08 5.46
- Chiusura Precedente
- 1.52
- Apertura
- 1.54
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Minimo
- 1.54
- Massimo
- 1.65
- Volume
- 145
- Variazione giornaliera
- 8.55%
- Variazione Mensile
- 39.83%
- Variazione Semestrale
- 0.61%
- Variazione Annuale
- -37.97%
21 settembre, domenica