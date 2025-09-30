- Übersicht
HPP-PC: Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem
Der Wechselkurs von HPP-PC hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.14 bis zu einem Hoch von 14.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HPP-PC heute?
Die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem (HPP-PC) notiert heute bei 14.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.65 und das Handelsvolumen erreichte 106. Das Live-Chart von HPP-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HPP-PC Dividenden?
Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem wird derzeit mit 14.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HPP-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich HPP-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem (HPP-PC) zum aktuellen Kurs von 14.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.49 oder 14.79 platziert, während 106 und 0.98% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HPP-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HPP-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem müssen die jährliche Spanne 12.13 - 16.49 und der aktuelle Kurs 14.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.80% und 14.36%, bevor sie Orders zu 14.49 oder 14.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HPP-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Hudson Pacific Properties, Inc.?
Der höchste Kurs von Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP-PC) im vergangenen Jahr lag bei 16.49. Innerhalb von 12.13 - 16.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Hudson Pacific Properties, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP-PC) im Laufe des Jahres betrug 12.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.49 und der Spanne 12.13 - 16.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HPP-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HPP-PC statt?
Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.65 und 14.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.65
- Eröffnung
- 14.35
- Bid
- 14.49
- Ask
- 14.79
- Tief
- 14.14
- Hoch
- 14.50
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- -4.80%
- 6-Monatsänderung
- 14.36%
- Jahresänderung
- 14.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4