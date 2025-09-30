QuotazioniSezioni
HPP-PC: Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem

14.49 USD 0.16 (1.09%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HPP-PC ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.14 e ad un massimo di 14.50.

Segui le dinamiche di Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HPP-PC oggi?

Oggi le azioni Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem sono prezzate a 14.49. Viene scambiato all'interno di -1.09%, la chiusura di ieri è stata 14.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 106. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HPP-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem pagano dividendi?

Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem è attualmente valutato a 14.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HPP-PC.

Come acquistare azioni HPP-PC?

Puoi acquistare azioni Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem al prezzo attuale di 14.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.49 o 14.79, mentre 106 e 0.98% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HPP-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HPP-PC?

Investire in Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem implica considerare l'intervallo annuale 12.13 - 16.49 e il prezzo attuale 14.49. Molti confrontano -4.80% e 14.36% prima di effettuare ordini su 14.49 o 14.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HPP-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Hudson Pacific Properties, Inc.?

Il prezzo massimo di Hudson Pacific Properties, Inc. nell'ultimo anno è stato 16.49. All'interno di 12.13 - 16.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Hudson Pacific Properties, Inc.?

Il prezzo più basso di Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP-PC) nel corso dell'anno è stato 12.13. Confrontandolo con gli attuali 14.49 e 12.13 - 16.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HPP-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HPP-PC?

Hudson Pacific Properties Inc 4.750% Series C Cumulative Redeem ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.65 e 14.36%.

Intervallo Giornaliero
14.14 14.50
Intervallo Annuale
12.13 16.49
Chiusura Precedente
14.65
Apertura
14.35
Bid
14.49
Ask
14.79
Minimo
14.14
Massimo
14.50
Volume
106
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
-4.80%
Variazione Semestrale
14.36%
Variazione Annuale
14.36%
