Währungen / HPAI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HPAI
4.00 USD 0.02 (0.50%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HPAI hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.00 bis zu einem Hoch von 4.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.00 4.09
Jahresspanne
3.55 8.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.02
- Eröffnung
- 4.06
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Tief
- 4.00
- Hoch
- 4.09
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -28.57%
- Jahresänderung
- -20.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K