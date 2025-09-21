QuotazioniSezioni
Valute / HPAI
Tornare a Azioni

HPAI

3.93 USD 0.09 (2.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HPAI ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.93 e ad un massimo di 4.09.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.93 4.09
Intervallo Annuale
3.55 8.40
Chiusura Precedente
4.02
Apertura
4.06
Bid
3.93
Ask
4.23
Minimo
3.93
Massimo
4.09
Volume
24
Variazione giornaliera
-2.24%
Variazione Mensile
-1.75%
Variazione Semestrale
-29.82%
Variazione Annuale
-21.56%
21 settembre, domenica