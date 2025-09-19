Währungen / HOND
HOND
13.47 USD 0.67 (5.23%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOND hat sich für heute um 5.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.90 bis zu einem Hoch von 13.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.90 13.88
Jahresspanne
9.90 13.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.80
- Eröffnung
- 12.90
- Bid
- 13.47
- Ask
- 13.77
- Tief
- 12.90
- Hoch
- 13.88
- Volumen
- 2.673 K
- Tagesänderung
- 5.23%
- Monatsänderung
- 15.33%
- 6-Monatsänderung
- 27.68%
- Jahresänderung
- 34.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K