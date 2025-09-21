Valute / HOND
HOND
13.50 USD 0.70 (5.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HOND ha avuto una variazione del 5.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.90 e ad un massimo di 13.88.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.90 13.88
Intervallo Annuale
9.90 13.88
- Chiusura Precedente
- 12.80
- Apertura
- 12.90
- Bid
- 13.50
- Ask
- 13.80
- Minimo
- 12.90
- Massimo
- 13.88
- Volume
- 4.832 K
- Variazione giornaliera
- 5.47%
- Variazione Mensile
- 15.58%
- Variazione Semestrale
- 27.96%
- Variazione Annuale
- 35.14%
21 settembre, domenica