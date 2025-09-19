Währungen / HDL
HDL
18.80 USD 0.39 (2.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HDL hat sich für heute um -2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.80 bis zu einem Hoch von 19.00 gehandelt.
Tagesspanne
18.80 19.00
Jahresspanne
15.54 30.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.19
- Eröffnung
- 19.00
- Bid
- 18.80
- Ask
- 19.10
- Tief
- 18.80
- Hoch
- 19.00
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -2.03%
- Monatsänderung
- -2.64%
- 6-Monatsänderung
- -18.26%
- Jahresänderung
- 8.36%
