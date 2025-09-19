KurseKategorien
HDL

18.80 USD 0.39 (2.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HDL hat sich für heute um -2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.80 bis zu einem Hoch von 19.00 gehandelt.

Tagesspanne
18.80 19.00
Jahresspanne
15.54 30.00
Vorheriger Schlusskurs
19.19
Eröffnung
19.00
Bid
18.80
Ask
19.10
Tief
18.80
Hoch
19.00
Volumen
9
Tagesänderung
-2.03%
Monatsänderung
-2.64%
6-Monatsänderung
-18.26%
Jahresänderung
8.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K