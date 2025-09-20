QuotazioniSezioni
Valute / HDL
Tornare a Azioni

HDL

19.15 USD 0.35 (1.86%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HDL ha avuto una variazione del 1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.86 e ad un massimo di 19.15.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
18.86 19.15
Intervallo Annuale
15.54 30.00
Chiusura Precedente
18.80
Apertura
18.86
Bid
19.15
Ask
19.45
Minimo
18.86
Massimo
19.15
Volume
5
Variazione giornaliera
1.86%
Variazione Mensile
-0.83%
Variazione Semestrale
-16.74%
Variazione Annuale
10.37%
20 settembre, sabato