GYRE: Gyre Therapeutics Inc
7.69 USD 0.15 (1.99%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GYRE hat sich für heute um 1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.49 bis zu einem Hoch von 7.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gyre Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.49 7.73
Jahresspanne
6.16 19.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.54
- Eröffnung
- 7.60
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Tief
- 7.49
- Hoch
- 7.73
- Volumen
- 166
- Tagesänderung
- 1.99%
- Monatsänderung
- -0.77%
- 6-Monatsänderung
- -6.45%
- Jahresänderung
- -38.97%
