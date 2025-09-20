Valute / GYRE
GYRE: Gyre Therapeutics Inc
7.25 USD 0.44 (5.72%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GYRE ha avuto una variazione del -5.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.11 e ad un massimo di 7.71.
Segui le dinamiche di Gyre Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.11 7.71
Intervallo Annuale
6.16 19.00
- Chiusura Precedente
- 7.69
- Apertura
- 7.71
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Minimo
- 7.11
- Massimo
- 7.71
- Volume
- 330
- Variazione giornaliera
- -5.72%
- Variazione Mensile
- -6.45%
- Variazione Semestrale
- -11.80%
- Variazione Annuale
- -42.46%
20 settembre, sabato