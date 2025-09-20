QuotazioniSezioni
Valute / GYRE
Tornare a Azioni

GYRE: Gyre Therapeutics Inc

7.25 USD 0.44 (5.72%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GYRE ha avuto una variazione del -5.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.11 e ad un massimo di 7.71.

Segui le dinamiche di Gyre Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
7.11 7.71
Intervallo Annuale
6.16 19.00
Chiusura Precedente
7.69
Apertura
7.71
Bid
7.25
Ask
7.55
Minimo
7.11
Massimo
7.71
Volume
330
Variazione giornaliera
-5.72%
Variazione Mensile
-6.45%
Variazione Semestrale
-11.80%
Variazione Annuale
-42.46%
20 settembre, sabato