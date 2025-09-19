Währungen / GTI
GTI: Graphjet Technology - Class A
3.80 USD 0.06 (1.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTI hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.71 bis zu einem Hoch von 3.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Graphjet Technology - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.71 3.86
Jahresspanne
0.06 5.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.86
- Eröffnung
- 3.86
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Tief
- 3.71
- Hoch
- 3.86
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- 7.95%
- 6-Monatsänderung
- 3700.00%
- Jahresänderung
- 21.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K